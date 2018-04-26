Avrupa Merkez Bankası sürpriz yapmadı
Banka gecelik mevduat oranını yüzde -0,4'te tuttu. Politika faizi de yüzde 0'da sabit tutuldu. Gecelik borç verme oranı da değişmedi ve yüzde 0,25'te kaldı.
Avrupa Merkez Bankası varlık alım programını 30 milyar euro olarak bıraktı.
Karar metninde parasal genişlemenin enflasyon patikasında sürdürülebilir bir düzeltme görülünceye kadar süreceği vurgulandı. Banka metinde parasal genişlemenin eylül sonuna kadar, gerekirse sonrasında da devam edeceğini belirtti.
Yönetim Konseyi AMB faiz oranlarının uzun bir dönem için, varlık alımları sona erdikten sonra da, mevcut seviyelerinde kalmaya devam etmesini bekliyor.
AMB geçen ay, ekonomiyi destekleme adımlarından biri olan tahvil alımlarını gerektiğinde artırabileceği ifadesini para politikası metninden çıkarmıştı.
DRAGHİ'DEN BÜYÜME YORUMU
Karar sonrasında basının önüne çıkan AMB Başkanı Mario Draghi birçok çeyrekte beklentileri aşan büyüme gerçekleşmesinin ardından son verilerin bir parça ılımlaşmaya işaret ettiğini, büyümenin sağlam ve geniş tabanlı gerçekleşmeyi sürdürdüğünü söyledi. Draghi faiz kararının ardından Frankfurt’ta basın toplantısında konuştu.
Draghi "Büyümeye yönelik riskler geniş ölçüde dengeli. Aşağı yönlü riskler korumacılık riskleri de dahil olmak üzere genellikle küresel faktörler kaynaklı. AMB enflasyonun hedefine yaklaşacağına güveniyor, çekirdek enflasyon ikna edici bir trend sergilemiyor. Draghi, bol miktarda teşvikin gerekli kalmayı sürdürdüğünü belirtti. AMB döviz kurunu izlemeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.
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