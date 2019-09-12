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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
12.09.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ivme kaybeden euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak faizleri indirdi ve tahvil alımlarınıtekrar başlattı.

ECB'nin yaptığı açıklamaya göre mevduat faizi %-0.4'ten %-0.5'e indirilirken, Kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlanacak.

Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya'nın resesyona girme riski altında olması ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte ECB ekonomiyi destekleyici önlemler atacağını daha önce açıklamıştı. Ancak önlemlerin kapsamının ne genişlikte olacağı bilinmiyordu.

Açıklamada, "Yönetim kurulu (tahvil alımlarının) faiz oranlarının destekleyici etkisi pekiştirilene kadar ne kadar süre gerekiyorsa o kadar devam etmesini ve ECB'nin politika faizleri yükseltilmeden hemen önce sona ermesini öngörmektedir" denildi.

ECB ayrıca bankalara uzun vadeli likidite sağladığı imkandan yararlanma şartlarını gevşetti ve negatif faizlerin bankalara verdiği zararı azaltmak için mevduat faizinde kademelendirmeye gitti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ECB'den 10 baz puan mevduat faizi indirimi, Ekim ayından itibaren ayda 30 milyar euro tahvil alımı ve faizlerin daha uzun süre düşük tutulması taahhüdü bekliyorlardı.

Açıklamada ayrıca, "Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca %2'ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını
öngörmektedir" denildi.

Para politikası kararının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 1530'da başlayacak olan ve ECB'nin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerini açıklayacağı basın toplantısına çevrildi.

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