Avrupa Merkez Bankası değil hediyelik eşya firması basmış
Atatürk resimli basılan 'Euro' banknotların Avrupa Merkez Bankası tarafından değil bir hediyelik eşya firması tarafında hazırlandığı belirtildi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üzerinde Atatürk’ün portresinin bulunan euro bastığı öne sürülmüştü.
Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın üzerinde Atatürk portresi olan sıfır euro değerinde banknotlar bastırdığı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu banknotların özel bir şirket tarafından Fransa’daki Oberthur basım evinde hediyelik eşya olarak tanıtım amaçlı basıldığı öğrenildi.
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