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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELİF ERGU / CUMARTESİ SOHBETLERİ
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa markalarını Avrupa’dan ucuza satıyoruz

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Avrupa markalarını Avrupa’dan ucuza satıyoruz

Kimya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Safari-Klip’in uçak mühendisi olan Kurucu Başkanı Ratip Veysi, Avrupa’nın en büyük iç giyim şirketleri Hanes Group, PD Group ve Golden Lady işbirliğiyle açtığı G Lingerie mağazalarıyla büyüyor. Yabancı müşteri oranlarının yüzde 30 olduğunu söyleyen Veysi, “Avrupa markaları Türkiye’de Avrupa’dan ucuz. Bu yüzden yabancılar daha hesaplı olduğu için iyi alışveriş yapıyor” diyor.

Dünyanın önde gelen iç giyim markalarını çatısı altında toplayan, son dönemde mağaza satışını artıran G Lingerie mağazalarının arkasında geçmişi 34 yıl öncesine dayanan tekstil ve kimyevi maddeler konusunda uzman Safari Tekstil ve Kimyevi Maddeler şirketi ‘Safari-Klip’ var. 2018 yılı cirosu 288 milyon lira olan ve bunun 80 milyon lirası tekstil sektöründen gelen şirketin Onursal Başkanı Ratip Veysi, aile şirketinde eniştesi ve yeğenleriyle yol alıyor. “İki jenerasyon bir aradayız ama yeni katılanların hepsinin üzerinde profesyoneller var” diyen Ratip Veysi’yle yeni iş kollarını ve hedeflerini konuştuk.

Tekstil çorap üretimiyle mi başladı?

İngiltere’de eğitim aldıktan sonra, “buralarda ne satarım” diye düşünerek dağıtım şirketi kurmuştum. 1990’lı yıllarda Çin’de ilk çorap üretimine başladık. Türkiye’de ilk Migros’lara stentli çorabı getirdik, Avrupa gibi karton paketlemeleri ilk defa yaptık.  200-300 bin düzinelik bir kapasiteye ulaşmışken Türkiye’de, dünyada bu işin bir monopol yapı içerisinde olduğunu gördük. O zaman Sanali Grubu dünyanın en büyüğüydü. Onların iç giyim ürünleri satmak için ilk adımı attık.

Bunun da devamı gelmiş…

Aynen. İç giyim ve çorap kategorilerinde dünya markaları ile ortaklık kurmak için yolumuz açıldı. 2012 yılına kadar olan süreçte iç giyim, çorap ve mayo da dünya pazarının yüzde 70’ ini elinde bulunduran, toplam ciro hacmi 18 milyar dolar olan, 24 dünya markası ile ortaklık kurduk ve Türkiye’nin tek satıcı firması durumuna geldik.

Çok markalı büyük mağazalara satış yaparken kendi mağazalarınızı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Öncelikle Türkiye’de çok markalı mağazalarla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 2015’te ise deneyimizi bu yönde de kullanmak, geliştirmek istedik ve G Lingerie’nin ilk mağazasını 2015 yılında  Eskişehir Espark AVM’de açtık. G Lingerie, dünya devi üç grupla, Hanes Group, PD Group ve Golden Lady, işbirliği yaparak kurdu mağazalarını.

Kaç mağaza oldu?

Türkiye’de 23 ilde 52 mağazamız var. DIM, Lovable, Wonderbra, Playtex, Maiden Form, Berlei, Gossard, Pretty Polly, Filodoro, Sans Complexe, Rago, Cotonella, Dorina, Shock Absorber markaları var mağazalarımızda. Sütyen konusunda en iyi kaliteyi sunuyoruz. Her talebe karşılık verebiliyoruz. Çünkü biliyoruz, Gossard kadını farklı Wonderbra kadını farklı.

Türkiye’de kadınlar sütyen alırken ne kadar bilinçli? Kadınlar meme ölçülerini bilmiyor deniyor…

Doğru. Sütyende doğru cup çok önemli. En iyi markayı alın, doğru cupta değilse pazardan sütyen almaktan farklı olmaz. Biz kalıplı sütyen satıyoruz. 56 cup sütyen var mağazalarda. Sütyen ve mayoda kalıplı ürünlerimizle kendini iyi tanıyan kadına hizmet veriyoruz. Türkiye’de de meme ölçüleri büyüyor. Bu işte eğitimli personel de çok önemli. Mağazaya gelen müşteriye doğru sütyeni satmalısınız. Türkiye’de kalıplı mayo markası da yok.

Avrupa markalarını Avrupa’dan ucuza satıyoruz

GECE GİYİMİ ÜRETİYORUZ

Türkiye’de bir iç giyim markası yaratmak gibi bir hevesiniz var mı?

İç giyimde boşluk vardı. Daha doğrusu gece giyiminde. Tamamen gece giyimi ürünlerimiz Türkiye’de üretiliyor. Ayrıca Türkiye üretimi ve markası olan farklı markalara da yer veriyoruz. ‘Penamore’ ile gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirliği kapsamında Türkiye’de Sinop ve Adapazarı’nda üretim yapıyoruz, gecelik, pijama ve renkli külot ürünleri de yan ürünler olarak G Lingerie mağazalarında satılıyor.

Perakende sektöründe bazı markalarda sorunlar var. Kapanan mağazalar var. Döviz kurlarındaki artışın etkilerini siz nasıl yaşıyorsunuz?

Öncelikle yabancı müşteriler bunlardan hiç etkilenmiyor. Hatta Türkiye seyahatlerinde mutlaka ürün alıyorlar, çünkü yurtdışından ucuzuz. Yabancı markalar onlarla uzun süreli ilişkimizden de kaynaklanan nedenler ve Türkiye’deki süreci yakından takip ettikleri için Avrupa fiyatlarını bize vermiyorlar. O yüzden de Avrupa markalarını şu anda Türkiye’den almak yabancı müşteri için çok avantajlı. Avrupa markaları Türkiye’de Avrupa’dan ucuz. Bu arada şu var. Maalesef Türkiye’de herkes ciro konuşuyor, aslında kârlılık konuşmamız lazım. O zaman markaların başarısı ve sürdürülebilirliği ortaya çıkar.

MÜŞTERİLERİMİZİN %30’U YABANCI

Yüzde kaç yabancı müşteri oranınız?

Mağazalara göre değişse de yüzde 30 civarında. Ayrıca bilinçli kadın tüketici bizim ürünlerden vazgeçmez. G Lingerie mağazalarının bir başka özelliği de

dünyada iç giyim ve çorap kategorilerinde toplam ciro hacmi 18 milyar dolar olan 3 grupla işbirliği yapmış olması. 2018 yılında bir önceki yılın satış rakamları ile kıyasladığımızda satışlarımızı yüzde 65 oranında artırdığımızı görüyoruz. Bu yıl da artış bekliyoruz.

RATİP VEYSİ KİMDİR?

Kıbrıs doğumlu olan Ratip Veysi 1980 yılında Leeds Üniversitesi Uçak Mühendisliği’nden mezun oldu. MBA’ini Bradford Üniversitesi’nde bitirdi. 3 yıl ENKA’da ihracat - ithalat tekstil sorumlusu olarak çalıştı.1986 yılında Ramateks, 1996 yılında da Safari’nin kurucu ortağı oldu. Halen Safari - Klip şirketinin Onursal Başkanı.

BÜYÜK TIR FİLOMUZ VAR AMA BRANDA YOK

Safari-Klip şirketinin çatısı altında Inovyn, Elantas gibi şirketler de var, iç giyim şirketleri de. Nasıl başladı sizin yolculuğunuz?

Aile şirketiyiz. Ben kuruculardanım. Yeğenlerim de yeni jenerasyon olarak işin içinde. Stratejik olarak 74 milyar dolarlık grupla birlikteyiz. Kimya ve tekstil sektörlerinde dünyanın önde gelen şirketleri bunlar. Örneğin kimyada PVC (polivinil klorür) hammaddesi sağlayan bir grupla birlikteyiz. 31 bin ton PVC’yi Türkiye’de biz satıyoruz. Diğer taraftan Türkiye dünyanın en büyük TIR  filosuna sahip ülkelerden ama Türkiye TIR brandası üretmiyor, ithal ediyor. Ayrıca stantların üzeri branda. Bu da üretilmiyor. Her 15 yılda bir değişmesi gerekiyor bu brandaların ama yapılmıyor Türkiye’de. Hammaddesi yok ve üretimi de yapılmamış. Inovyn şirketimiz bunları da getiriyor. Biz şimdi burada fabrikaların üretim yapabilmesi için onların bu işi öğrenmesini sağlıyoruz. Kaya Branda bu işe başlayacak.

 

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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