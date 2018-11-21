Avrupa Komisyonu İtalya'nın 2019 bütçesini reddetti
Avrupa Komisyonu İtalya'nın 2019 bütçesini reddetti, fazla borçtan dolayı disiplin prosedürü uygulanması gerektiğini bildirdi.
ANSA haber ajansında yer alan habere göre Komisyon fazla borçtan dolayı İtalya'ya karşı disiplin prosedürü uygulanması gerektiğini belirtti.
Haberin ardından euro kısa süreliğine eksiye döndükten sonra yüzde 0.18 artışla 1.1389 dolarda seyrederken, İtalya'nın bankacılık endeksi .FTIT8300 günün en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1.33 artıda bulunuyor.
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