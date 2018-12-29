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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa etkisi!

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Avrupa etkisi!

Türkiye’ye ilk 11 ayda gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22.25 artarak 37 milyon 537 bine çıktı. Aralık ayında gelen turistlerle birlikte toplam yabancı turist sayısının tarihte ilk kez 40 milyonu aşması bekleniyor. 11 ayda en çok turist ise 16.5 milyon kişiyle Avrupa ülkelerinden geldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Avrupa’dan 12.5 milyon turist gelmişti.

TÜRKİYE’ye ocak-kasım döneminde gelen turist sayıları açıklandı. Türkiye’ye ilk 11 ayda gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22.25 artarak 30 milyon 706 binden 37 milyon 537 bine çıktı. Aralık ayında gelen turistlerle birlikte toplam yabancı turist sayısının 40 milyonu bulması bekleniyor. Bu rakam bir rekor anlamına da geliyor. Turizmin zirvesi sayılan 2014 yılında ülkeye gelen toplam yabancı turist sayısı 36.8 milyondu. 40 milyon barajının aşılmasıyla birlikte 2019 hedefi olan 50 milyon turist sayısının da rahatlıkla yakalanabileceği ifade ediliyor. Gurbetçiler de hesaba katıldığında 2018’in ilk 11 ayında gelen toplam turist sayısı ise 43 milyona yaklaştı. Sadece kasım ayına bakıldığında yükseliş yüzde 18.97 oldu. Geçen yılın aynı ayında ülkeye gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 652 binken, 2018 Kasım’da 1 milyon 966 bini aştı.

ABD’Lİ DE ARTIŞ VAR

Tükiye’ye en çok turist gönderen ülke Rusya olurken, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise İngiltere yer aldı. Avrupa’dan gelen turist sayısındaki artış da dikkat çekti. 11 ayda gelen turist sayıları Hollanda’da 770 binden 980 bine, Fransa’da 545 binden 691 bine, Polonya’da 289 binden 633 bine, İspanya’da 95 binden 160 bine, İtalya’da 188 binden 261 bine çıktı. Avrupa’dan gelen toplam turist sayısı 12.5’tan 16.5 milyona yükseldi.

ABD’den gelen turist sayısı da 315’den 416 bine ulaştı. Türkiye’nin daha çok turist çekebilmek için çaba gösterdiği pazarlarda da yükseliş yaşandı. Çin’den gelen turist sayısı 369 bine, Hindistan’dan gelen turist sayısı 135 bine, Arjantin’den gelen turist sayısı 66 bine, Brezilya’dan gelen turist sayısı da 72 bin seviyelerine çıktı. Kaynak pazarlarımız arasında olan İran ve Gürcistan’dan gelen turist sayısında ise düşüş yaşandı. İran’dan gelen turist saysı yüzde 18.17 azalarak 2.3 milyondan 1.8 milyona geriledi. Gürcistan’daki kayıp ise yüzde 14.28 oldu. Gürcistanlı turist sayısı 2.2’den 1.9 milyona düştü.

Avrupa etkisi

Avrupa etkisi

Avrupa etkisi

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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