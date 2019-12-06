Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 kazançla 403,75 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 13.093,74 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.163,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 9.274 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.820,18 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 kazançla 23.051,88 puan oldu.



Son yedi işlem günü devam eden yükselişine bugün ara veren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3142 seviyelerinden, avro dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1108'den işlem görüyor.



Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenen piyasalarda bu ay içinde bir anlaşma imzalanabileceği iyimserliğinin fiyatlandığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.



Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretiminin inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 düşüş kaydetti.