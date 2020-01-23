Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşte

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.536,81 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 9.548,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 5.996,67 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 23.782,52 puanda seyrediyor. Sterlin/dolar paritesi 1,3128, avro/dolar paritesi 1,1088 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki virüs salgınına ilişkin tedirginlikler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması ve Trump'ın dün Avrupa Birliği'ni (AB) ticari konularda uzlaşı sağlanamaması durumunda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etmesinin etkisiyle piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan, İngiltere'de Brexit'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın, Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini tamamlaması sonrası tasarı, Kraliçe II. Elizabeth'in onayını sunulacak. Kraliçe'nin onaylamasının ardından yasalaşacak olan tasarı ile İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılmış olacak.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların gündeminde yer aldığını kaydeden analistler, Avro Bölgesi'nde ocak ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de izleneceğini belirtti.