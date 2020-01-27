Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 418,07 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,40 düşüşle 13.386,85 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 azalışla 7.483,27 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,02 kayıpla 9.464,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60 düşerek 5.927,88 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 23.891,98 puan oldu.



Sterlin/dolar paritesi 1,3077, avro/dolar paritesi 1,1031 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede yayılması ve virüsün "global bir sorun" haline geleceğine dair tedirginliklerin etkisiyle pay piyasalarının güne sert düşüşlerle başladığını belirtti.



Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok sektörün virüsten olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, virüsün Japonya, Hong Kong, Tayland, Güney Kore, Fransa, Kanada ve ABD'de de görüldüğünü dile getirdi. Çin genelinde 80 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 744 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.



Analistler, bugün yeni tip koronavirüsün ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki duruşmalarına yönelik haber akışının yanı sıra Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.