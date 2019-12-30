Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 değer kaybederek 418,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 azalarak 13.289,61 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.627,67 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 kayıpla 9.671,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.022,83 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 gerileyerek 23.697,19 puanda seyrediyor.



Analistler, avro/dolar paritesinin yüzde 0,2 artışla 1,1198 seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, 1,1180 üzerinde kalıcılık ağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve 1,14 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.



Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasalarda yeni yılın ilk işlem gününe kadar düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.