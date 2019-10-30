Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve İngiltere’nin 12 Aralık’ta genel seçime gitme kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı
Avrupa borsaları ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler ve İngiltere’nin 12 Aralık'ta genel seçime gitme kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 yükselerek, 398,70 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 artarak 5.765.87 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34’lük yükselişle 7.330,78 seviyesinden kapandı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 22.646,08 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,23 gerileyerek 12.910,23 puandan kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,10’luk yükselişle 1,1121 seviyelerinde işlem gördü.
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