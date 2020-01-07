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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 kazançla 418,26 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 artışla 13.247,96 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 primle 7.587,81 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 9.639,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 kazançla 6.040,18 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 artışla 23.703,77 puan oldu.

Piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü. ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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