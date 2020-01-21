Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 419,90 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 13.448,64 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 azalışla 7.568,94 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 9.568,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 kayıpla 5.996,40 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,99 gerileyerek 23.763,77 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3002, avro/dolar paritesi 1,1089 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalıktan etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın neden olduğu tedirginlikle küresel risk iştahının azaldığını söyledi.

Bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan 50. Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelecek açıklamalar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, İngiltere'de aralık ayı işsizlik oranı ve Almanya'da ocak ayı ZEW endekslerinin de takip edileceğini bildirdi.