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Ekonomi
AA
10.12.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 406,39 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 13.031,01 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 7.208,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalışla 9.331,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 5.286,86 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 22.972,13 puan oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki müzakerelere ilişkin Çin tarafından gelen açıklamaların bu yıl bitmeden bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin beklentileri desteklese de piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirtti.

İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim öncesi pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıktığını ifade eden analistler, bugün İngiltere'de sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ile Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini aktardı.

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