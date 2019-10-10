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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Avrupa Birliği'nden flaş karar! İki ülke vergi cenneti listesinden çıkarıldı

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Avrupa Birliği'nden flaş karar! İki ülke vergi cenneti listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vergi cenneti listesinden çıkardığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılması kararı alındığını bildirdi.

AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listelerinin güncellenmesi kararı alındığı açıklandı.

Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları, AB'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden çıkarıldı.
Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri liste de güncellendi. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius gri listeden çıkarıldı.

LİSTE HAKKINDA

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında "AB vergi cennetleri" listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

 

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