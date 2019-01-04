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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.01.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ECB hedefinin altında kaldı

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Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ECB hedefinin altında kaldı

Eurostat öncü verilerine göre 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Aralık 2018’de yüzde 1,6 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi’nde aralık ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 1,6’ya gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde 2018 yılının kasım ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon aralık ayında 1,6’ya indi. Piyasalarda beklenti yüzde 1,8'di.

Avro Bölgesi’nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 5,5’le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,8’le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4’le enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, öncü enflasyon verisi Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankasının (ECB), hedeflediği seviyenin altında kaldı.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Avro Bölgesi'nde düşük enflasyonu önemli bir sorun olarak gören banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük veya eksi faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Bu arada, Aralık 2018 enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 17 Ocak’ta açıklanacak.

 

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