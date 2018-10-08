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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
FRANKFURT (AA)
08.10.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 aydır düşüşte

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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 aydır düşüşte

Eylülde 12 puan olan Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 11,4 puana geriledi. Sentix:"İtalyan hükumetinin gelecekteki maliye politikası ve Almanya'daki verilere yansımamasına karşın otomobil endüstrisi ile ilgili belirsizlikler, Euro Bölgesi'ndeki hissiyatı baskılıyor." ifadelerinde bulundu.

EURO Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekim ayında 11,4 puana geriledi.

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, eylül ayında 12 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 11,4 puana indi. Böylece söz konusu endeks, düşüş eğilimini devam ettirerek azalışını ikinci aya taşıdı.

Bu ay 0,6 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’ne ilişkin beklenti 11,7 puan seviyesindeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 8,8 puandan eksi 8,3 puana yükselirken, mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Mevcut Durumu Endeksi 35 puandan 33 puana gerileyerek Nisan 2017’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu arada, Almanya’ya ilişkin endeks değerleri arttı. Genel Yatırımcı Güven Endeksi 18,1 puandan 20 puana, Mevcut Durum Endeksi 51,8 puandan 53 puana ve Ekonomik Beklentiler Endeksi de eksi 11’den eksi 8,8 puana yükseldi.

"İTALYA VE OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ, HİSSİYATI BASKILIYOR"

Sentix açıklamasında, ekonomi endekslerinin, Avro Bölgesi ekonomisinde bir ivme kaybına işaret ettiği belirtilerek, İtalyan hükumetinin gelecekteki maliye politikası ve Almanya'daki verilere yansımamasına karşın otomobil endüstrisi ile ilgili belirsizliklerin, Avro Bölgesi'ndeki hissiyatı baskıladığı belirtildi.

Yapılan küresel ekonomi değerlendirmesinde ise uluslararası standartlara göre, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "ABD’de mevut durum değerlendirilmesi, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve yatırımcıların artan enflasyon oranlarına ve kısıtlayıcı bir merkez bankası politikasına ilişkin beklentilerini artırıyor. Japonya ise mevcut durum ve beklentilerde açık bir artışla dikkati çekiyor." denildi.

Bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 4-6 Ekim’de 245’i kurumsal olmak üzere 925 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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