Avro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı
GeriEkonomi Avro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.07.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı

Haziran ayında Avro Bölgesi’nde şirket kredileri yüzde 3,8'lik artış gösterirken, geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analistlerin beklentileri olan yüzde 4,7’nin altında kaldı.

Geçen ay Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere, finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde artış yaşanırken, geniş para arzı M3’te beklentilerin altında büyüme kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın haziran ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı.  Buna göre haziran ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü.

Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, haziranda geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analistlerin beklentileri olan yüzde 4,7’nin altında kaldı.

Geçen ay Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde Almanya ve Fransa'da yükselme görülürken, İtalya ve İspanya’da düşüş yaşandı.

Almanya ve Fransa’da sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 7,1 artış olurken, İtalya yüzde 1,3 ve İspanya’da yüzde 1,7 düşüş görülmesi dikkati çekti.
Avro Bölgesi’nde özellikle Almanya’da ekonomik büyümenin ihracat kaynaklı yavaşlaması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politikalarında gevşeme sinyaline vesile olmuştu.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin, görev süresi dolmadan önce güçlü bir harekete hazırlanarak ticari ihtilaflar, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflığın Avro Bölgesi'nde neden olduğu ekonomik faaliyet ve enflasyondaki yavaşlamaya karşı ECB'nin planını açıklaması bekleniyor.

Görev süresi, ekim sonunda dolacak Draghi'nin, yarın bankanın yönetim konseyinin faiz kararından sonra Frankfurt’ta basın mensuplarının sorularını cevaplandırması planlanıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Varank: 2023 yılına kadar da 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması
Fabrikadaki işini bırakıp köyünde tesis kurdu! Buraya kimse gelmez dediler, adım atacak yer kalmıyor
Başvuru için yarın son gün! Kura ile belirlenecek, başvuru ücreti yok...