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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybediyor

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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybediyor

Bu yılın şubat ayında Avro Bölgesi’nde şirket kredileri yüzde 3,8'luk artış gösterirken martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 büyüdü.

Geçen ay Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde şubat ayına göre düşüş görüldü.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın mart ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı. Buna göre mart ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 büyüdü. Şubat ayında ise krediler yüzde 3,8 artmıştı.

Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarken, martta geniş para arzı M3 beklenmedik şekilde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analist beklentileri olan yüzde 4,2’in üstünde kaldı.

Bu yıl belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte, mart ayındaki şirketlere verilen kredilerde gerileme bankaların kredi musluklarını Avro Bölgesi’nde ekonomik yavaşlamanın ortasında sıkmaya başlamaya başladığı şeklinde değerlendirildi. Ayrıca kredi piyasasındaki yavaşlamanın, ECB’nin temkinli duruşunu güçlendireceği yorumları yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2015 Mart ayından itibaren Avro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.

ECB Yönetim Konseyi 10 Nisan’da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu. ECB, hedefli uzun vadeli yeniden finansman operasyonu (TLTRO) ile bankaları özel sektöre kredi vermeye teşvik ederek Avro Bölgesi'ndeki büyümeyi canlandırmayı amaçlıyor.

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