Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı
GeriEkonomi Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
20.07.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 86,8'e yükseldi.

AVRUPA İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nin kamu borcunun GSYH'ya oranı (kamu borcu/GSYH oranı), 2017'nin son çeyreğinde yüzde 86,7 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 86,8'e çıktı.       

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise kamu borcu/GSYH oranı, aynı dönemde yüzde 81,6'dan 81,5'e geriledi.       

Yılın ilk çeyreği ile 2017'nin ilk çeyreği kıyaslandığında ise Avro Bölgesi'nde kamu borcu/GSYH oranı, yüzde 89,2'den yüzde 86,8'e ve AB'de yüzde 83,6'dan yüzde 81,5'e indi.     

EN YÜKSEK KAMU BORCU/GSYH ORANI YUNANİSTAN'DA     

AB üyesi ülkeler arasında yılın ilk üç aylık bölümünde en fazla kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke yüzde 180,4 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 133,4 ile İtalya, yüzde 126,4 ile Portekiz ve yüzde 106,3'le Belçika izledi.       

Söz konusu dönemde en az kamu borcu/GSYH oranına sahip ülke ise yüzde 8,7 ile Estonya olarak belirlendi. Estonya'yı yüzde 22,2'yle Lüksemburg ve yüzde 24,1'le Bulgaristan takip etti.       

AB ülkeleri arasında geçen yılın son çeyreğine kıyasla ilk çeyrekte 12 ülkenin kamu borcu/GSYH oranında artış, 16 ülkenin kamu borcu/GSYH oranında ise azalış oldu. Söz konusu oranda en fazla artış Belçika'da, en fazla azalış da Letonya'da gerçekleşti.       

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı arttı

AVM'lere tatil ayarında çok önemli gelişme! Açıklama geldi: Kapatılıyor mu?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 5,4 milyar TL’lik gelir

Alanya’da turizmciler 2018 sezonundan umutlu