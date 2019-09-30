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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta düştü

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Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ağustos ayında yüzde 7,4'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, ağustos ayında yüzde 7,4 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 7,4'e düştü.

Böylece işsizlik, bölgede, Mayıs 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de ise temmuz ayında yüzde 6,3 seviyesindeki işsizlik, ağustosta yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 15 milyon 432 bin olurken, bunun 12 milyon 169 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de ağustos ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,1 ile Almanya, yüzde 3,3 ile Malta ve Polonya izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 17 ile Yunanistan ve yüzde 13,8 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ağustosta AB'de 3 milyon 138 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 202 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

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