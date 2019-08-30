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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.08.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Avro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi

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Avro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 1 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı. 

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında beklentiler dahilinde sabit kaldı. 

Yıllık enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yaklaşık yüzde 2’lik hedefinin çok altında kalması dikkati çekti. 

Avro Bölgesi'nde enerji, alkollü içecekler ve tütün hariç tutularak hesaplanan aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,9’da sabit kaldı. 

Avro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0, 6 de enerji dışı sanayi ürünleri izledi. 

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. 

Analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında ECB tarafından düşük faiz oranlarının daha aşağılara çekilmesini ve daha fazla teşvikin verilmesini bekliyor. 

Analistler, enflasyonun çok düşük kaldığını belirtirken ECB’nin bölgenin ekonomik aktivitelerini artırmak için gelecek ay adımlar atmasını bekliyor. 

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