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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
15.05.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli’nde ceza 4 kat

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Avrasya Tüneli’nde ceza 4 kat

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda köprü ve otoyollardan kaçak geçişin 10 kattan 4 kata düşüren düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece Avrasya Tüneli ve yapımı süren 3 katlı tüplü geçişte de uygulanacak.

KÖPRÜ ve otoyollarda kaçak geçişin cezasını 10 kattan 4 kata düşüren düzenlemenin kapsamı genişledi. Avrasya Tüneli ve halen çalışmaları süren üç katlı tüp geçiş de bu kapsamda olacak. Düzenlemenin bu hafta içinde TBMM’den geçmesi bekleniyor.

ÖDEMEDE SIKINTI VARDI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeye göre, köprü ve otoyollarda artık geçiş cezası 10 kat değil 4 kat olacak. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da, komisyona yaptığı bilgilendirmede, “Bunun sebebi de tabii cezaların artması nedeniyle vatandaşların ödeme noktasındaki sıkıntılardan kaynaklanmasından dolayı 10 kat cezanın 4 kata düşürülmesi esas alınmış. Bu yüzde 60’ının affı, kalan yüzde 40’ının da yapılandırılmasıyla alakalı yapılıyor” dedi.

Bir diğer düzenlemeyle ise, cezaları 10 kattan 4 kata düşürme uygulamasına Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü de dahil edildi. Bakanlık yetkilileri Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Avrasya Tüneli’nin de kapsama alınması için böyle bir düzenlemeye gittiklerini belirtirken, “Avrasya Tüneli’nde de 10 kat ceza uygulaması var. O da düşürülecek. Ayrıca halen proje aşamasında olan 3 katlı tüp geçit de faaliyete geçtiğinde, otomatikman bu sınırlamaya tabi olacak” bilgisini verdi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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