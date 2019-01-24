Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 22’incisi bu yıl 6-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. “Geleceğe Sorumluluk” ana temasında yapılacak Zirve’ye 27 ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar katılıyor. Zirveye, yurtiçi ve yurtdışından 6 bin kişinin katılması bekleniyor.
MARMARA Grubu Vakfı tarafından organize edilen Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne kısa bir süre kaldı. Hazırlık çalışmaları bir yıla yakın bir süredir devam eden Zirve’ye, 22 Ocak itibari ile, 2 cumhurbaşkanı, 1 cumhurbaşkanı yardımcısı 2 başkan ve bir başkan ile 12 önceki cumhurbaşkanı katılacak. Zirve’de, “yapay zekâ”, “su sorunu”, “göç”, “sağlık” ve “küreselleşmenin yeni boyutları” mercek altına alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.
ÜÇ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, bu yıl düzenlenecek Zirve’de üç önemli partnerlik işbirliği anlaşmasının da imzalanacağını kaydetti. Anılan anlaşmalar, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, İtalya'nın Avrasya için Avrupa Enstitüsü ve Romanya Levant Enstitüsü ile imza altına alınacak.
İHRACATIN DA ARTMASINA VESİLE OLUYOR
Avrasya Ekonomi Zirvesi benzeri organizasyonların, Türkiye’nin ihracatının artmasına güçlü olanak sunduğuna kaydeden Dr. Suver “Birlikte daha çok üretime daha çok kazanca ulaşacağız. Sürdürülebilir bir barışa kavuşacağız. Bu tür etkinliklerle ülkeler arası ilişkilerin geliştirileceği de ayrı bir gerçektir” dedi.
Zirvede, fiziksel bir topluluktan dijital topluluğa geçişin yollarının tartışılacağını aktaran Dr. Suver “Her yıl, ‘Bilge Adamlar Oturumu’ adını verdiğimiz aktüel ve önceki cumhurbaşkanlarının katılımıyla tertiplediğimiz oturumumuzu ise popülizm konusuna ayırdık” şeklinde konuştu.
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