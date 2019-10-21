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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak

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Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden bin 100 firma katılacak

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefine kararlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Ambalaj sektörü olarak Türkiye ekonomisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Fuar sektörümüze ve ülkemize yeni bir soluk kazandıracak" açıklamasında bulundu.

25. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

ASD'den yapılan yapılan açıklamaya göre, fuara, 2019 yılı için ziyaretçi odak ülkeleri olarak belirlenen Cezayir ve Rusya Federasyonu’nun yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Katar, Kenya, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 115 ülkeden 9 bini yabancı 60 bin ziyaretçi gelecek.

14 salonda gerçekleşecek olan fuarda 42 ülkeden bin 100 firma ve firma temsilciliği ziyaretçiler ve alıcılarla bir araya gelecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu yılın ilk yarısında en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya’ya ihracat gerçekleştirdik. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefine kararlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı da bu anlamda önem taşıyor. Fuara 42 ülkeden bin 100 katılımcı gelecek. Ambalaj sektörü olarak Türkiye ekonomisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Fuar sektörümüze ve ülkemize yeni bir soluk kazandıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, fuarda esnek plastik, sert plastik, cam, metal ambalaj, kağıt, karton, oluklu mukavva, ahşap ambalaj, ambalaj makineleri, etiket, diğer yardımcı ambalaj malzemelerinin yanı sıra, ambalaj baskı teknolojileri, oluklu mukavva-kağıt-karton ambalaj üretim teknolojileri üreten firmalar ile ambalaj tasarımcıları hedef kitleleriyle bir araya gelecek.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen, toplam 152 projenin yarıştığı ve 18 projenin ödüle layık görüleceği 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un ödül töreni fuarın açılış gününün akşamında yapılacak. Yarışmanın birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne ise 2 bin TL ödül verilecek. Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler para ödülünün yanında 12 ay karşılıksız burs hakkı kazanacak. Ayrıca projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek. 

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