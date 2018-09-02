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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE/Hurriyet.com.tr
02.09.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

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Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

Levent’teki Metrocity AVM’de yürüyen merdivenler, alacaklı bir faktoring firmasının aldırdığı haciz kararı sonrası söküldü. AVM’ye gidenler büyük şaşkınlık yaşadı. AVM yönetimi, geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı yazdı. Edinilen bilgilere göre, icra kararının gerisine ise AVM’nin sahiplerine ait bir şirketin ödenemeyen 3.5 milyon liralık borcu nedeni ile haciz kararı uygulandı.

BORÇ ÖDENMEDİ HACİZ KARARI ÇIKTI

ÜNLÜ AVM’de dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Alacaklı şirket, Metrocity AVM’nin sahiplerine ait olan Bursa’da doğalgaz çevrim santrali bulunan BİS Enerji AŞ’den olan alacakları için icra takibi başlattı.

Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

MERDİVENLER SÖKÜLDÜ ÖDEME GELDİ
Kesinleşen haciz kararı sonrası dün AVM’de fiili haciz yapıldı. AVM’nin yürüyen merdivenleri söküldü. Edinilen bilgilere göre, söküm işlemleri sürerken bir yandan da ödemenin yapılması için yoğun bir trafik yaşandı.
Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

Merdivenlerin bir kısmı sökülerek AVM’nin içinde tutuldu. Söküm işlemi yapıldıktan sonra ödeme yapıldı. Ancak, sökülen merdivenler henüz takılmadı.

UYARI YAZILARI ASILDI
Bu sabah AVM içinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren DHA’ konuya ilişkin haberi ise şöyle: “Levent’te Metrocity AVM’deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu.

Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu

Geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı da konulan merdivenlerin bazılarının paletleri de söküldü. Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor. AVM’nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.”
Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu


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