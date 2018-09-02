Metrocity AVM’nin yürüyen merdivenlerinin neden söküldüğü belli oldu
Levent’teki Metrocity AVM’de yürüyen merdivenler, alacaklı bir faktoring firmasının aldırdığı haciz kararı sonrası söküldü. AVM’ye gidenler büyük şaşkınlık yaşadı. AVM yönetimi, geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı yazdı. Edinilen bilgilere göre, icra kararının gerisine ise AVM’nin sahiplerine ait bir şirketin ödenemeyen 3.5 milyon liralık borcu nedeni ile haciz kararı uygulandı.
BORÇ ÖDENMEDİ HACİZ KARARI ÇIKTI
ÜNLÜ AVM’de dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Alacaklı şirket, Metrocity AVM’nin sahiplerine ait olan Bursa’da doğalgaz çevrim santrali bulunan BİS Enerji AŞ’den olan alacakları için icra takibi başlattı.
MERDİVENLER SÖKÜLDÜ ÖDEME GELDİ
Kesinleşen haciz kararı sonrası dün AVM’de fiili haciz yapıldı. AVM’nin yürüyen merdivenleri söküldü. Edinilen bilgilere göre, söküm işlemleri sürerken bir yandan da ödemenin yapılması için yoğun bir trafik yaşandı.
Merdivenlerin bir kısmı sökülerek AVM’nin içinde tutuldu. Söküm işlemi yapıldıktan sonra ödeme yapıldı. Ancak, sökülen merdivenler henüz takılmadı.
UYARI YAZILARI ASILDI
Bu sabah AVM içinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren DHA’ konuya ilişkin haberi ise şöyle: “Levent’te Metrocity AVM’deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu.
Geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı da konulan merdivenlerin bazılarının paletleri de söküldü. Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor. AVM’nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.”
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