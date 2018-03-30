AVM’lere ‘kira garanti fonu’
ALIŞVERİŞ Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, perakende sektöründe yıllardır şikayet konusu olan döviz ile kiralama ve kur riskini ortadan kaldırmak için KGF benzeri bir “kira garanti fonu” üzerinde çalıştıklarını; bazı özel bankaların yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile de görüşme halinde olduklarını söyledi.
AYD’nin yılık değerlendirme toplantısında Belgü, çalışmaya göre bankadan TL ile borçlanacak perakendecilerin 5 yıllık kirasını o günkü döviz kuru üzerinden TL cinsinden peşin olarak ödeyeceğini, bu sayede hem kur riskinden kurtulup hem de peşin ödeme nedeniyle belli bir kira indirimi elde edeceğini belirtti. Belgü, KGF benzeri bu uygulamada devlet garantisine de yer vererek, hem maliyetleri hem de bankaların iştahını artırmak istediklerini söyledi.
Belgü, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ve diğer derneklerin de çalışmaya destek verdiğini söyleyerek “Kira garanti fonu iki defa uygulandı. 10 yılda AVM kiralarını TL’ye nasıl çevirebiliriz diye çalışıyoruz. Bu üç kademeli bir çalışma” dedi. Belgü şöyle konuştu: “İstiyoruz ki 10 yılın sonunda kiralar tamamen TL’ye dönsün. İkinci 5 yılda kısmi TL’ye dönsün, kısmi olarak hedge edilsin. Bu hedge’in maliyetlerinin bir kısmına AVM’ci, bir kısmına perakendeci katılsın. Ama en önemlisi de, nasıl ki KGF kredi veriyor, burada da ilk 5 yılda perakendeciye kiralarını ödemek için TL bazında kredi verilsin. Perakendecinin kira borcu döviz yerine TL’ye dönüşmüş olacak.”
AVM yatırımcılarının bankalardan kullandığı 10 milyar dolar civarında kredi borcu bulunuyor.
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