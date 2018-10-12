AVM’de TL’ye dönüş yatırımcıyı etkiler
Ticari gayrimenkul kiralama ve yönetim şirketi olan Mallmark’ın kurucusu Aytaç Özçiçek, AVM’lerde kira sözleşmelerinin TL’ye dönüşüyle ilgili durumu değerlendirdi.
Artık, ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri Türk Lirası ile yapılacak, mevcut sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi ise zorunlu. Bu durumun en çok dövizle borçlanan yatırımcıları etkileyeceğini belirten Özçiçek, “TL’ye geçişle birlikte, bu yatırımcıların kredi ödemelerinde ciddi sorunlar yaşanacak. Aslında bu kararnamede buna da yer verilmesi gerekiyordu. İlgili yetkili makamlar ile bankacıların bu duruma bir çözüm bulması gerekecek. Kamuoyunda AVM yatırımcıları “Onlar patron, nasıl olsa bir şey olmaz” algısı var maalesef. Ama durum hiç de öyle değil. Her yatırım çok ince hesaplar yapılarak gerçekleştiriliyor ve bunun en önemli ayağı da finansman kaynakları. En önemli finansman kaynağı da dövizle kredi” dedi.
KİRA CİRO DENGESİ
TL’ye geçişi perakendecini uzun zamandır istediğini belirten Özçiçek, “Bugüne kadar sektörün diğer sorunları dövizle kiralama sorununun gölgesinde kaldı. Son aylarda AVM’lerin çoğunluğu kiracılarını rahatlatacak adımları atmıştı. Her AVM’nin durumu farklı olduğu için her ne kadar belli bir kurdan TL’ye dönüş işaret edilmiş olsa da, bu kurun altından TL’ye dönenler de olacaktır. Aslolan kira ciro dengesidir. Şimdi tebliğe göre taraflar bir araya gelecek, bir uzlaşma arayacaklar. Uzlaşamazlarsa ki, bu durumda deklare edilen rakamlar üzerinden veya daha altında bir değerden TL’ye dönüş olacak. Şu anda bazı AVM’ler, biraz önce bahsettiğimiz kira ciro dengelerini gözeterek, bu kur değerlerinin altında kurlardan sabitleme yapmışlardı” diye konuştu. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre 2 Ocak 2018’den önce yapılan sözleşmelerde TL’ye geçişte 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası’na geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl TÜİK’in TÜFE’deki artışına göre belirlenecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle