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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

AVM’de TL’ye dönüş yatırımcıyı etkiler

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AVM’de TL’ye dönüş yatırımcıyı etkiler

Ticari gayrimenkul kiralama ve yönetim şirketi olan Mallmark’ın kurucusu Aytaç Özçiçek, AVM’lerde kira sözleşmelerinin TL’ye dönüşüyle ilgili durumu değerlendirdi.

Artık, ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri Türk Lirası ile yapılacak, mevcut sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi ise zorunlu. Bu durumun en çok dövizle borçlanan yatırımcıları etkileyeceğini belirten Özçiçek, “TL’ye geçişle birlikte, bu yatırımcıların kredi ödemelerinde ciddi sorunlar yaşanacak. Aslında bu kararnamede buna da yer verilmesi gerekiyordu. İlgili yetkili makamlar ile bankacıların bu duruma bir çözüm bulması gerekecek. Kamuoyunda AVM yatırımcıları “Onlar patron, nasıl olsa bir şey olmaz” algısı var maalesef. Ama durum hiç de öyle değil. Her yatırım çok ince hesaplar yapılarak gerçekleştiriliyor ve bunun en önemli ayağı da finansman kaynakları. En önemli finansman kaynağı da dövizle kredi” dedi.

KİRA CİRO DENGESİ

TL’ye geçişi perakendecini uzun zamandır istediğini belirten Özçiçek, “Bugüne kadar sektörün diğer sorunları dövizle kiralama sorununun gölgesinde kaldı. Son aylarda AVM’lerin çoğunluğu kiracılarını rahatlatacak adımları atmıştı. Her AVM’nin durumu farklı olduğu için her ne kadar belli bir kurdan TL’ye dönüş işaret edilmiş olsa da, bu kurun altından TL’ye dönenler de olacaktır. Aslolan kira ciro dengesidir. Şimdi tebliğe göre taraflar bir araya gelecek, bir uzlaşma arayacaklar. Uzlaşamazlarsa ki, bu durumda deklare edilen rakamlar üzerinden veya daha altında bir değerden TL’ye dönüş olacak. Şu anda bazı AVM’ler, biraz önce bahsettiğimiz kira ciro dengelerini gözeterek, bu kur değerlerinin altında kurlardan sabitleme yapmışlardı” diye konuştu. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre 2 Ocak 2018’den önce yapılan sözleşmelerde TL’ye geçişte 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası’na geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl TÜİK’in TÜFE’deki artışına göre belirlenecek.

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