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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

AVM Perakende Ciro Endeksi Kasım’da yüzde 21,6 arttı

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AVM Perakende Ciro Endeksi Kasım’da yüzde 21,6 arttı

Kasım ayında, AVM’lerdeki perakende ciro endeksi, yüzde 21,6 ile enflasyonla benzer seviyelerde bir artış gösterdi. Geçtiğimiz ika ayda olduğu gibi Kasım ayında da metrekare verimliliğinde en yüksek artış yine hipermarket kategorisinde yaşandı.

ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 21,6 artış kaydederek 293 puana ulaşmıştır. Metrekare verimliliğinde en yüksek kategori artışı hipermarket kategorisinde olurken, en düşük artış ayakkabı kategorisinde yaşandı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Kasım 2018’de İstanbul’da bin 379 TL, Anadolu’da 940 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2018’de bin 116 TL oldu.

KASIM’DA METREKARE VERİMLİLİĞİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ HİPERMARKET KATEGORİSİNDE

Kasım ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 31,3’lük artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,5, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,8, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,8, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 16,5 artış gösterdi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Kasım 2018 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişme yaşanmadığı gözlemlendi.

AVM Perakende Ciro Endeksi Kasım 2018 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, “AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin her durum ve koşulda sürekli artış göstermesi bir kez daha sektörümüzün taşıyıcı güç olduğunu gösterdi. Kasın ayı sonuçlarına göre endeks yüzde 21,6 artış gösterdi ve bu artış yüzde 21,62 olan enflasyon artışı ile aynı seviyelerde. Ziyaret sayısında bir değişim görünmüyor fakat bunun Aralık ayı sonuçlarında -yılbaşı alışverişlerinin de etkisi ile- artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Eylül ve Ekim aylarından sonra Kasım ayında da kategoriler bazında en yüksek artışın hipermarket kategorisinde yaşanması zorunlu ihtiyaçlara öncelik tanındığını gösteriyor. Mobilyayı da içeren diğer ürünler kategorisi ile teknoloji kategorisinde yaşanan artışlarda, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimlerinin olumlu yansımaları olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

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