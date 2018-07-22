Avek Otomotiv, Fortune 500 listesinde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.07.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Avek Otomotiv, Fortune 500 listesinde

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Avek Otomotiv, Fortune 500 listesinde

Otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarından Avek Otomotiv, Fortune Türkiye dergisinin 2017 yılı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde 164. sırada yerini aldı.

MERKEZİ İstanbul Tekstilkent’te bulunan Avek Otomotiv, Fortune 500 listesine 164’üncü sıradan girdi.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı konuya ilişkin yaptığı konuşmada “2017 yılının bizim açımızdan verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Avek olarak Fortune 500 gibi prestijli ve önemli bir sıralamada 164. sırada yer almak bizim için son derece önemli. Geçtiğimiz yıl ciromuzu %22,5 oranında artırarak 1 milyar 467 milyon TL seviyesine taşımayı başardık” dedi. Avek Otomotiv’in yeni yatırımlarına da değinen Yazıcı, “Otomotiv bayiliği tecrübemizden güç alarak, 2016 yılında günlük araç kiralama sektörüne Avec Car Rentals markamızla giriş yapmıştık. Aradan geçen 2 yılda çok önemli mesafeler kaydederek geçtiğimiz ay hizmete açtığımız Trabzon, Antalya ve Dalaman şubelerimizle toplamda 12 şubeye ulaştık. Yakında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da şube açmayı planlıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz geniş araç seçeneği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerin tercih önceliği olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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