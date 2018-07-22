Avek Otomotiv, Fortune 500 listesinde
Otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarından Avek Otomotiv, Fortune Türkiye dergisinin 2017 yılı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde 164. sırada yerini aldı.
MERKEZİ İstanbul Tekstilkent’te bulunan Avek Otomotiv, Fortune 500 listesine 164’üncü sıradan girdi.
YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK
Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı konuya ilişkin yaptığı konuşmada “2017 yılının bizim açımızdan verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Avek olarak Fortune 500 gibi prestijli ve önemli bir sıralamada 164. sırada yer almak bizim için son derece önemli. Geçtiğimiz yıl ciromuzu %22,5 oranında artırarak 1 milyar 467 milyon TL seviyesine taşımayı başardık” dedi. Avek Otomotiv’in yeni yatırımlarına da değinen Yazıcı, “Otomotiv bayiliği tecrübemizden güç alarak, 2016 yılında günlük araç kiralama sektörüne Avec Car Rentals markamızla giriş yapmıştık. Aradan geçen 2 yılda çok önemli mesafeler kaydederek geçtiğimiz ay hizmete açtığımız Trabzon, Antalya ve Dalaman şubelerimizle toplamda 12 şubeye ulaştık. Yakında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da şube açmayı planlıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz geniş araç seçeneği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerin tercih önceliği olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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