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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.04.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Av yasağı başlıyor

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Av yasağı başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Özkaya: "Denizlerde genel av yasağı 15 Nisan'da başlayacak" - "Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar" açıklamasında

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (15 Nisan) başlayacağını belirterek, "Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlarla ve beklentilerle hazırlanacaklar." dedi.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılık sezonunun balıkçıların beklediği gibi geçmediğini ancak bölgesel olarak Ege'de bereketli bir sezonun geride kaldığını söyledi.

Bu sezon küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle balıkların normal büyümelerini tamamlayamadıklarına işaret eden Özkaya,
"Göç yolları ve zamanı değiştiği için genel anlamda bereketli bir sezon geçirdiğimiz söylenemez. Hava şartlarındaki değişiklikler, deniz kirliliği, şebeke avcılığının önlenememesi, amatör avcıların ticari balıkçılar gibi yakaladığı balıkları pazarlaması ve bunlardaki artış stokların kendini toparlamasını engelliyor. Bu olumsuzlukları gelecek sezon da yaşamamak ve balıkçılığı kazançlı bir sektöre dönüştürebilmek için tüm paydaşlarla sorunları tartışıp, çözüm yollarını bulmamız ve sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağına dikkati çeken Özkaya, "Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar." ifadesini kullandı.

"KÜÇÜK HAMSİLERİN AVLANMASI STOKLARIMIZI AZALTIYOR"

Özkaya, hamsinin bu sezon geçmiş senelere kıyasla daha az olduğunu, bunun özellikle Gürcistan'daki küçük hamsi avcılığından kaynaklandığını bildirdi.
Gürcistan kıyılarında 5 santimetre boyundaki hamsilerin de avlandığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu durum Türkiye'nin hamsi stoklarına zarar veriyor. Biz hamsileri 9 santimetreye geldiğinde yakalıyoruz. Gürcistan'da küçük hamsilerin avlanması nedeniyle bizim hamsi stoklarımız azalıyor. Orada 5 santimetreyken yakalanan 80 bin ton hamsi, 9 santimetre boya gelse 400 bin ton oluyor."

Yasa dışı avcılığın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Özkaya, bunun kayıt dışılığa ve haksız rekabete yol açtığını dile getirdi.  Özkaya, kayıt dışılığın avlanma planlarının doğru yapılmamasına da yol açtığını belirterek, üzerinde çalışılan Su Ürünleri Kanun Taslağı'nın bir an önce yasalaştırılmasını istediklerini bildirdi.

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