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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.06.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

ATO'dan imar barışında çifte talep

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ATO'dan imar barışında çifte talep

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, imar barışında son ödeme tarihinin 30 Haziran olduğunu hatırlattı. 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları kapsayan imar barışının birçok kesimi ilgilendirdiğini belirten Baran, 15 Haziran'a kadar 10 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğunu bildirdi. Baran, yapı kayıt belgesi bedelleri için de son ödeme tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini anımsatarak, reel sektörün ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme yapılması beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

İmar barışı uygulamasına, konutların yanı sıra üretim tesisleri ve ticari binalar için de başvuruda bulunulduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Bu binaların bedellerinin yüksek olması sebebiyle yapı kayıt belge bedelleri de yüksek olabiliyor. Reel sektörün finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak ödeme sürelerinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır." 

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