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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.07.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

ATO’dan e-ticaret atağı

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ATO’dan e-ticaret atağı

Ankara Ticaret Odası, e-ticaret alanındaki çalışmalarına hız verdi. ATO Başkanı Baran:“Bu kadar müteşebbis bir ülkede ihracatçı sayısının daha fazla olması lazım.”DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:“50 bin uyuyan ihracatçıyı uyandırmalıyız.”

ANKARA Ticaret Odası (ATO), e-ticaret alanındaki çalışmalarına hız verdi. ATO’nun daveti üzerine Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için başlatılan “e-ihracat seferberliği” konusunda ATO üyelerini bilgilendiren DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “50 bin uyuyan ihracatçıyı uyandırmalıyız” dedi.

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ATO VIP Salonu’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedeflediğini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmak için ihracatçı sayısının 200 bine ulaşması gerektiğini, bunun da e-ihracat seferberliği ile mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebilmesi için yeni bir hamle yapması gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, “Türkiye’nin yeniden bir kalkınma hareketi başlatması gerekiyor. 65 bin ihracatçımız var ama bunların sadece 15 bini ihracat yapıyor. 50 bin uyuyan ihracatçıyı uyandırmamız lazım” dedi.

Yalçındağ, KOBİ’lerin küresel pazarlarda yerini alması için ilgili bakanlıkların desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Alibaba.com, Halkbank ve Vakıfbank iş birliğiyle başlatılan “e-ihracat seferberliği” konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

“ÜYELERİMİZE İHRACATI SEVDİRECEĞİZ”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında cari açığın ihracatla kapatılabileceğini belirterek, “İhracatla ilgili birtakım eksikliklerimiz var. 150 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Müteşebbis bir millet olduğumuzu ama bunun ihracat ayağının eksik olduğunu düşünüyorum. Bu kadar müteşebbis bir ülkede ihracatçı sayısının daha fazla olması lazım” dedi.

Türkiye’nin marka üretmesi gerektiğini vurgulayan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak marka konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üç yıldır Ankara Marka Festivali düzenlediklerini bildirdi. ATO’nun ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden Baran, “Bütün üyelerimize ihracatı sevdireceğiz. Bunu başardığımız gün ekonomimizin de kurtuluşu olacak” diye konuştu. Baran, e-ihracatın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Alibaba.com’un Türkiye temsilcisi E-Glober’in Genel Müdürü Orkan Aytulun ise e-ihracat seferberliği hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin aynı pazarlara aynı ürünleri daha fazla satarak ihracatını artırdığını söyleyen Aytulun, farklı pazarlara farklı ürünlerle sürdürülebilir ihracat yapmanın e-ticaretle mümkün olduğuna dikkat çekti. “Biz ihracattan korkuyoruz, bu korkuyu yenmemiz lazım” diyen Aytulun, ATO üyelerinin sorularını da yanıtladı.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, ATO Meclis Üyeleri Birol Musa Şenol, Hasan Ardıç, Ali Rıza Koç, Faruk Elmalı, Mustafa Tekeli, Mert Ünyazıcı, Çetin Çataloğlu, Emre Yörük, Cemal Ay, Bilgin Çağrı Tepebaşı, Önder Baş, Abdulbekir Yılmaz, Levent Kırbaş, Ali Yücel, Turan Öztürk, Mehmet Özbey, Komite Üyesi Zeynel Gürsu Gençay ve firma temsilcileri katıldı.

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