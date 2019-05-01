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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

ATO üyelerine kimlik ve ehliyet yenileme kolaylığı

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ATO üyelerine kimlik ve ehliyet yenileme kolaylığı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Ankara Ticaret Odasının organ üyeleri ile personelinin kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için geçici hizmet merkezi kuruldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim ile geçici hizmet merkezini ziyaret etti. 

Görevli personel Recep Coşkun'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Baran, "Hizmeti, merkezimize kadar taşıyan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

ATO'nun hizmetlerini dijital ortama taşıyarak üyelerinin işlemlerini hem kolaylaştırdığını hem de onlara zaman kazandırdığını kaydeden Baran, "Meclis ve komite üyelerimizle personelimize kimlik ve ehliyet değiştirme hizmeti Odamızda veriliyor. Sunduğumuz bu kolaylıkla onların zamanlarını işlerine ayırmalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu. 

Geçici hizmet merkezi, 10 Mayıs'a kadar faaliyet gösterecek.

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