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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

ATO ile KOSGEB'den iş birliği kararı

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ATO ile KOSGEB'den iş birliği kararı

ATO ile KOSGEB arasında ATO üyelerinin girişimcilik, Ar-Ge, katma değerli üretim, işletme geliştirme konularında desteklenmesi için iş birliği yapılacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), oda üyelerinin girişimcilik, Ar-Ge, katma değerli üretim, işletme geliştirme gibi konularda desteklenmesi için iş birliği yapacak.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destekleri ve yeni vizyonu hakkında bilgi almak üzere KOSGEB'i ziyaret etti.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, ATO heyetine, kurumun KOBİ'lere yönelik çalışmaları ve revize edilen destek programları hakkında bilgi verdi.
Baran, görüşmede, yerli ve milli üretimin önemine işaret ederek, KOSGEB'in Türkiye'de üretilmeyen ürünlere de destek verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yerli üretimi desteklemek gerektiğini belirten Baran, şunları kaydetti:
"Ülkemizde üretmediğimiz ama üretebileceğimiz binlerce ürün var. Sanayici olarak üretimimizde, odalar ve vatandaşlar olarak yaptığımız her alışverişte yerli ve milli olanı tercih etmeliyiz. Bu ülkenin cari açığı var, bu nedenle de katma değerli üretime ihtiyacı bulunuyor. Yerli ve milli üretimi desteklemek bakımından KOSGEB çok önemli bir kurum."

KOSGEB Başkanı Uzkurt'u, ATO meclis toplantısına davet eden Baran, "Tüccara nasıl destek veririz, önlerini nasıl açarız, katma değerli üretimlerini nasıl arttırabiliriz ve o katma değerli üretimi ihracata nasıl çevirebiliriz, bizim de derdimiz o. Aynı dertle dertlenmiş iki kurum bir araya geldiğinde güzel neticeler çıkar inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında, ATO bünyesinde hizmet veren KOSGEB Temsilcilik Ofisinin yenilenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği protokolü de Baran ve Uzkurt tarafından imzalandı.

Uzkurt'a, ATO üyelerinin KOSGEB desteklerine ilişkin sorun, görüş ve önerilerini içeren bir dosya sunuldu.  Meclis üyeleri de toplantıda söz alarak sektörlerinin desteklenmesi konusundaki görüş ve önerilerini dile getirdiler.

 

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