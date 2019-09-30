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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

ATO Başkanı Baran: YEP, Türkiye'yi 100'üncü yıl hedeflerine taşıyacaktır

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ATO Başkanı Baran: YEP, Türkiye'yi 100'üncü yıl hedeflerine taşıyacaktır

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Yeni Ekonomi Programı güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Değişim Başlıyor" sloganıyla tanıttığı Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

YEP'in son yıllarda ekonomide sağlanan gelişmeleri daha sağlam bir zemine taşıdığını belirten Baran, "Yeni program güven ve istikrara katkıda bulunacak, Türkiye'yi 100'üncü yılında yeni hedeflerine taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, dengelenme ve disiplin döneminin ardından değişim dönemine geçilmesinin önemine işaret ederek YEP ile büyümeyi sürdürmeye yönelik kararlı tutum sergilendiğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki spekülatif artışla ekonomide sorunlar yaşandığını anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Dengelenmeye yönelik alınan tedbirler ve disiplin uygulamaları sürecin büyük sıkıntılara yol açmadan atlatılmasını sağladı. YEP ile ekonomide gelecek 3 yılımız için büyüme tercihinin yapıldığını görüyoruz. İthalatı azaltmaya yönelik yerli üretimin desteklenmesinden de büyük memnuniyet duyduk. KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin özetle Türkiye ekonomisini sırtlayan reel sektörün desteklenmesi, hedefe daha hızlı koşmamızı sağlayacaktır. Biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Reel sektör olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız."

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