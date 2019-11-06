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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

ATO Başkanı Baran: Ülkemiz şanslı

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ATO Başkanı Baran: Ülkemiz şanslı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında milli kaynaklarımıza öncelik veren Milli Enerji ve Maden Politikası yaklaşımını destekliyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Congresium Ankara'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 12'nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir enerji" stratejisi doğrultusunda yeni kaynak oluşturmak için çalıştığını söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerji üretiminde petrol ve doğal gazın payının azaltılarak rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi yerli kaynakların yer almasını desteklediklerini belirten Baran, Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 5'in üzerinde arttığına dikkati çekti. Baran, "2002'de 132 milyar kilovatsaat elektrik tüketilirken 2018'de bu rakam 303 milyar kilovatsaat oldu. Talebi karşılamak için 110 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Yenilenebilir enerji santrali ihaleleri yerli ekipman üretilmesi şartıyla düzenleniyor." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneş açısından Türkiye'nin önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz jeotermal enerji açısından oldukça şanslı bir ülke. Nükleer enerji konusunda çok önemli adımlar atıldı. Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral
kurma çalışmaları devam ediyor. Yerlileştirme kadar önemli bir diğer konu da enerji tasarrufu ve verimliliği. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033'e kadar toplam 30 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Enerjideki gelişmeler, kaynaklarını ithal eden ve yıllık 45 milyar dolar enerjiye harcayan bir ülke olarak bizi yakından ilgilendiriyor."

Baran, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 400 megavat seviyesine ulaştığını, bunun yenilenebilir enerji kaynakları toplamının henüz yarısı seviyesine karşılık geldiğini bildirdi.

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