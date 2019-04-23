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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

ATO Başkanı Baran: Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

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ATO Başkanı Baran: Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

ATO Başkanı Gürsel Baran "(Türkiye ile Azerbaycan arasında) 2 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Her iki ülkenin de katkısıyla bu rakamın kısa sürede 5 milyar dolar olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını düşünüyorum" dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) başlattığı ilk direkt Ankara-Bakü seferiyle Azerbaycan'a gelen ATO Başkanı Gürsel Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ın dini, dili, geçmişi ve tarihinin bir olduğunu söyledi. 

Böyle bir ülkeye Ankara'dan doğrudan uçuş yapılmamasının doğru olmadığını, bu açığı kapattıklarını belirten Baran, uçuşun iki ülkenin daha da yakınlaşması anlamında hayırlı olmasını diledi. Baran, uçuşun hem Bakü hem de Ankara'nın ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. 

Ankara'nın savunma sanayisi alanında Türkiye'nin merkezi olduğunu, sağlıkta hem hastaneleri hem de medikal gelişmeleriyle devrim yaptığını ve kentin etrafında bir termal zenginlik bulunduğunu ifade eden Baran, şunları kaydetti: 

"Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Üzeri örtülü bir hazine var. İnşallah üzerindeki örtüyü kaldırıp sağlık, savunma sanayi ve turizmi tanıtmak istiyoruz. Ankara'nın yurt dışı uçuşları çok önemli. Biz de bunun için yoğun gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Bugünü koruyarak, üzerine de koyarak Ankara'yı yurt dışı uçuşları anlamında hak ettiği yere ulaştırmayı düşünüyoruz." 

"TİCARET HACMİ BİZİ MUTLU ETMİYOR"

Gürsel Baran, doğrudan uçuşların Ankara ile Bakü'deki iş adamlarının karşılıklı ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, iki ülke iş birliği ile hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının önemine işaret etti. 

Baran, "Sadece bu demir yolundan elde edilecek geliri tarif etmek mümkün değil. Çin'den Avrupa'ya giden demir yollarının tamamı Rusya'dan geçerken, şimdi 7 bin kilometre kısaltıyoruz ve Türkiye üzerinden geçiriyoruz. Bu her iki ülke için de büyük kazanç." ifadelerini kullandı. 

Hem Ankara hem de Türkiye'nin Azerbaycan'la ticari ilişkilerini de değerlendiren Baran, şöyle konuştu: 

"Ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor. Ankara ile Azerbaycan arasında 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu rakamı duyduğumda üzülüyorum. Bu rakamı, Ankara-Bakü hava yolu hattının da başlamasıyla yakın zamanda 1 milyar dolara çıkartmayı arzu ediyoruz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki rakamın da yeterli olmadığını düşünüyorum. 2 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Her iki ülkenin de katkısıyla bu rakamın kısa sürede 5 milyar dolar olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını düşünüyorum. Kısa sürede Ankara ile 1 milyar dolar, Türkiye ile de 5 milyar dolara çıkartmayı ümit ediyoruz. Bununla ilgili gayretlerimiz olacak." 

"HEDEFİMİZDE ÇİN, ABD, UZAK DOĞU'YA DOĞRUDAN UÇUŞ VAR"

ATO Başkanı Baran, Ankara'nın, 80 milyonluk bir ülkenin başkenti olduğunu hatırlatarak, "6 milyon nüfuslu ve çevresiyle birlikte 20-25 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bu yıl için hedefimizde 3 doğrudan uçuş var. Biri Çin, diğeri ABD, bir diğeri de Uzak Doğu... Yeni hatlar açacağız inşallah..." diye konuştu.

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