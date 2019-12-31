Atmosfer hasta

DÜNYADA hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden birinin artan kömür kullanımı olduğunu söyleyen Uluslararası Enerji (IEA) Ajansı Başkanı Fatih Birol, “Hepimiz iklim değişikliğini, küresel ısınmayı ve karbon salınımını konuşuyoruz ama dünyada kömür kullanımı katlanarak artıyor. 2000 yılından bu yana dünyadaki kömür tüketimi yüzde 65 artmış durumda. Avrupa her ne kadar bu yönde çok olumlu adımlar atsa da dünya Avrupa’dan ibaret değil. Çünkü Çin, Hindistan ve Endonezya gibi devler kömüre yükleniyor. Sonuçta hepimiz aynı atmosferin altında yaşıyoruz. Her hangi bir yerdeki karbon salınımı tüm dünyayı olmuz etkiliyor. Bu durumun düzelmesi gerekiyor. Temiz teknolojilerin desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

TAMAMEN EKONOMİK

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve IEA tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Birol, son dönemde dünyada bir enerji bolluğu yaşandığını belirtti. Özellikle ABD, Brezilya ve Norveç gibi ülkelerin üretimi artıracağı bir dönemin bizi beklediğini aktaran Birol, “Doğalgaz üretiminde de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) etkisiyle bir büyüme bekleniyor. Ancak üretimdeki artışa rağmen tüketimin aynı seviyede büyümesi beklenmediği için fiyatların makul seviyelerde kalacağını düşünüyoruz” dedi. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjide de hızlı bir büyüme yaşanacağını dile getiren Birol, “2019’da kurulan enerji santrallarının yüzde 40’ı güneş, yüzde 22’si ise rüzgar santrallarından oluştu. Bunun nedeni çevreci ve ekonomik politikalar değil. Tamamen ekonomik. Güneş ve rüzgar santrallarının kurulum maliyetleri hızla düşüyor. Dünyada 570 gigavat kurulu rüzgar kapasitesi mevcut. 2030’da bunun ikiye katlanacağını öngörüyoruz”şeklinde konuştu.

BATARYA İÇİN ÇALIŞALIM

Dünyada elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğünü söyleyen Fatih Birol, “Türkiye’nin elektrikli otomobil konusunda attığı adım gerçekten çok önemli. Eğer hedefler tutturulursa Türkiye bu alanda öne çıkacaktır. Türkiye’nin elektrik sisteminde esneklik sağlayabilmesi için batarya konusuna da eğilmesi gerek. 2020 Davos Zirvesi’nin enerji gündemi için de batarya teknolojilerini seçtik. Yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonu ve elektrikli araçlar için bataryalar en kritik konu. Dünyada şu anda en fazla Ar-Ge çalışması da batarya alanında yapılıyor” diye konuştu.

4 TRİLYON DOLAR YATIRIM BEKLENTİSİ

2050’ye kadar dünyada 4 trilyon dolarlık rüzgâr yatırımı beklendiğini ifade eden TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, “Türkiye’nin bu pastadan payını alması gerekiyor ama yeni yatırımlara ihtiyaç var. Biz yatırımların sürmesi için teşvik istemiyoruz. Mekanizma istiyoruz. Minimum çıpanın olmadığı bir yerde, rüzgâr yatırımlarının olmasını beklemek çok güç” dedi. 2019’da 490 megavatlık kapasiteyi devreye soktuklarını belirten Yıldırım, 2020’de 1.500 megavatlık kapasitenin devreye alınacağını söyledi.