Atlasglobal'den sefer durdurma açıklaması

ATLASGLOBAL Havayolları’nın Antalya için kapasite yaratmak amacıyla uçtuğu birçok noktaya seferlerini durdurması ve bazı noktalarda da seferleri azaltması, şirketten bilet alanlarda paniğe yol açtı. Ucuza uçmak adına aylar önce bilet alan yolcular, seferi iptal olduğunda aynı noktaya başka tarihte uçuşlarda hem yer bulamıyor hem de 15 gün sonrasına kaydırılması halinde fark ödemek zorunda kalıyor.

YOLCULAR ŞİKAYETÇİ

Sosyal medya hesaplarından birçok yolcu mağdur edildiklerini dile getirdi. Atlasglobal uçuştan 14 gün önce ve sonraki tarihler için ücretsiz değişiklik yapılabileceğini belirtirken, yolcular bu durumdan şikâyet ediyor. Gazete Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre yolcular, özellikle aylar önce ucuza satın aldıkları biletin iptal sonrası aynı noktaya 15 gün sonra bilet almanın pahalıya gelmesinden dolayı mağdur olduklarını söylüyor. Yolculardan bazıları ise yasal yollara başvuracaklarını ifade ettiler. Atlasglabal’in 23 Nisan’dan itibaren iptal olan seferleri Zaporijya, Aktau, Çimkent. 24 Nisan tarihlerinden itibaren ise Lviv, Harkov, Kopenhag, Stockholm, Konya, Adana, Kayseri ve Gaziantep. 25 Mart - 27 Ekim 2018 arasında ise tarifesel değişiklikler sebebiyle de İstanbul’dan İzmir, Antalya, Trabzon, Dalaman gibi şehirlere de bazı tarifeli seferler iptal edildi.

Çağrı merkezinden satın alınan biletler için iptal, iade (kesintisiz iptal) ve değişiklik işlemleri yine çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak. Çağrı merkezi aracılığıyla acenteden alınan biletlerin iptalinin ise acente üzerinden yapılabileği belirtildi.

ANTALYA İÇİN DÜZENLEME

Gazete Habertürk’ten Erdem Aktürk’ün haberine göre Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Antalya operasyonlarımızı artırmak için uçuş noktalarımızda düzenlemelere gittik. Bazı hatlarda iptal, bazı noktalarda ise sefer azaltması yapıyoruz. Buralardaki uçuşlarımızı Antalya’ya kaydıracağız. KKTC’ye yapılan seferlerimizde durdurma yok. Haftalık 32 olan sefer sayısını 24’e düşürdük” dedi.

BAZI UÇUŞLAR AZALTILDI

Sosyal medya ve gazetelerde yer alan iddiaların ardından Atlasglobal Havayolları da bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Atlasglobal, Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yaz özellikle Rusya, Almanya, İran gibi ülkelerden başta Antalya olmak üzere Türkiye’ye gelecek turist sayısında ciddi artış bekleniyor.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turist taşıyan Atlasglobal, önümüzdeki dönemde bazı İstanbul çıkışlı destinasyonlara uçuşlarını azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı aldı. Atlasglobal 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın BDT ülkesi şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenlemişti. Geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyeti, bu yıl talebin 3 misli artmasına ve BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısının çoğaltılmasına yol açtı. Bu nedenle hizmet filosu ve seferlerin revize edilmesi ile bazı hatların geçici süreyle kapatılmasına ve Antalya’ya ağırlık verilmesine karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

EKİMDE PLANLANIYOR

Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara verilmeden devam edileceği bilgisinin verildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Süleymaniye uçuşlarına ise Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan NOTAM sona erdiğinde start verilecek olup Aktau, Çimkent gibi ara verilen hatlarda Ekim ayı itibariyle uçuşlara yeniden başlanması planlanmaktadır. Yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum ve Dalaman seferleri ise devam edecek.”