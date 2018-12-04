Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Doların gerilemesiyle birlikte altın fiyatlarında da hareketli günler yaşanıyor. Altın piyasasında dair değerlendirmede bulunan uzmanlar, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin, altının gram fiyatının 200 lira seviyesinin altına sarkmasına neden olabileceğini ifade etti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler an be an takip ediliyor.Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 210 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 207,9 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın 208,7 lira, çeyrek altın 341 lira ve Cumhuriyet altını 1.397 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 208,7 lira seviyesinde dengelendi.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,54 primle 1.237,5 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Biz, altının ons fiyatının 1.227 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde, 1.242 dolar seviyesi gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, altının ons fiyatı ve yurt içinde dolar kurundan aldığı destek ile değer kazanan altının gram fiyatında, 212 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.
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