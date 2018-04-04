Atilla’ya 188 ay hapis istemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAtilla’ya 188 ay hapis istemi
GeriEkonomi Atilla’ya 188 ay hapis istemi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Razi CANİKLİGİL/ NEW YORK
04.04.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Atilla’ya 188 ay hapis istemi

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Atilla’ya 188 ay hapis istemi

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ile 50 ila 500 bin dolar para cezası istendi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla (46) savunma ekibinin
11 Nisan’da yapılacak ceza duruşması öncesi mahkemeye sunduğu ve Yargıç Richard Berman’a merhamet çağrısı yaparak, en fazla 5 yıl ceza beklentisini ilettiği dilekçeye, savcılık makamından yanıt geldi. Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu hatırlatan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, ceza taleplerini 188 ay hapis ve 50 ila 500 bin dolar arası para cezası olarak belirledi.

SAVCI: KİLİT AKTÖRDÜ

Savcılılık, 15 yıl hapis cezasının “suçun ciddiyetini yansıtmak”, “yasaya saygıyı teşvik etmek” ve “başkalarını da ABD’nin ulusal güvenliğini ve dünya barış ve istikrarını tehlikeye atmaktan caydırmak” için zorunlu olduğunu vurguladı. Başsavcı Vekili Michael Lockard imzalı dilekçede en dikkat çeken ifadelerden biri ise şu oldu: “Birleşik Devletler ve milletler topluluğunun İran yönetimini zararlı ve ölümcül eylemlerini finanse etmekten mahrum kılmak için ciddi bir girişimle meşgûl olduğu bir dönemde, Atilla, bu çabaların muazzam şekilde altının oyulmasında kilit bir aktördü.” Savcı Lockard, İran’ın ölümcül eylemlerini, Tahran’ın nükleer silah programı, balistik füzeleri ve teröre yönelik finansal, lojistik ve askeri desteği olarak sıraladı.

Atilla için verilecek olan nihai ceza süresi, cezaevi gözetim memurunun dosyayı inceledikten sonra Yargıç Berman’a sunacağı raporun ardından 11 Nisan’da yapılacak duruşmada kesinleşecek. Atilla, ocakta jüri tarafından “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek”, “ABD’yi aldatma suçuna iştirak”, “ABD bankalarını dolandırmak”, “ABD bankalarını dolandırmaya iştirak” ve “kara para aklama suçuna iştirak”ten suçlu bulmuş; “kara para aklama” suçundan ise mahkûm etmemişti.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Birinci vergi harbi: Ticaret savaşı kızışıyor

ABD’den ‘Suriye’ kararı: ‘Askerler kısa bir süre daha kalacak’

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?