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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
26.03.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Atilla Uras iki kızını mirasından men etti

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Atilla Uras iki kızını mirasından men etti

Uzun yıllar turizm sektöründe faaliyet gösteren ve müteahhitlik yapan iş insanı Atilla Uras (81), kendisini vesayet altına almak isteyen iki kızını da mirasından men etti.

KAFAM BEYNİM ÇALIŞIYORAtilla Uras iki kızını mirasından men etti

Kızları Victoria Yasemin Uras ve Nilüfer Uras, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla Atilla Uras’ın vesayet altına alınması için İstanbul 3.Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Adliyeye tekerlekli sandalye ile gelen ve mahkemede ifade veren Atilla Uras, “Ben hayatım boyunca kızlarıma ve torunlarıma baktım. Senede onlara 1 milyon dolar para veriyordum. Bodrum’da bir otelim var. 210 milyon liraya mal ettiğim oteli 390 milyon liraya satabileceğim müşteriler buldum. Buradan alacağım paranın miktarını öğrenen kızlarım böyle bir dava açtılar. İstedikleri paranın yüzde 50’sidir. Aklım yerinde, sağım, kafam, beynim çalışıyor. Vasi atanmasını istemiyorum” demişti. Atilla Uras daha sonra iki kızına 110’ar bin liralık tazminat davası açmıştı.

ASLA VE KAT’A AFFETMİYORUM
Atilla Uras’ın son hamlesi, iki kızını da mirastan men etmek oldu. Uras’ın avukatı M.Tarık Güleryüz ve bir şahit tarafından imza altına alınan belgede şu ifadelere yer verildi: “Kızlarım Nilüfer Uras (59) ve Victoria Yasemin Uras’ı (58) ve onların alt soylarını mirasımdan ıskat ediyorum. Saklı payları dahil olmak üzere mirasımdan pay almalarına ilişkin muvafakatim yoktur. Kendilerini asla ve kat’a affetmiyorum.

Hastalığım sırasında çok zor günler geçirmiş olmama rağmen hiçbir zaman yanımda olmamışlardır. Bakıma ihtiyaç duyduğum dönemlerde bana bakmadılar. “Ev aldık” diyerek benden borç olarak aldıkları paralarla zevk ve eğlence içinde kendi hayatlarına devam ettiler. Sadece para isteyecekleri zaman aradılar. İleri yaşım ve sağlık sorunlarım nedeniyle seyahat engelimin bulunduğunu bilmelerine rağmen beni evlat ve torun sevgisinden, ilgisinden mahrum bıraktılar. Ölümümden sonra Nilüfer ve Victoria Yasemin Uras’ı ve alt soylarını, müstakbel mirasçılarımın mirasından hiçbir hak almamasını son arzum ve isteğim olarak vasiyet ediyorum” dedi.

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