Atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda geri dönüşümcülerden duyarlılık çağrısı

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, AA muhabirine, Türkiye'de geri dönüşüme gönderilen atıkların oranının yüzde 8 gibi düşük bir seviyede olduğunu ve bu oranın yükseltilmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Geri dönüşüm konusunda herkese görev düştüğünü vurgulayan Çetin, "Geri dönüşüm ve sıfır atıkta yolun çok başındayız, katedecek çok yolumuz var. Hane halkı, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, devlet, kısacası herkesin geri dönüşüm konusunda duyarlı olması lazım." dedi.

Geri dönüşüm sektörünün donanım açısından iyi bir noktada bulunduğunu belirten Çetin, "Şu anda Türkiye, kaynağında ayrıştırarak, bütün atığını geri dönüşüme getirecek seviyeye ulaşsa bile bütün girdisi, sektör olarak donanımımıza yetmiyor. Yani özel sektörümüz çok dinamik bir yapıya sahip, müthiş bir donanıma sahibiz." dedi.

İTHAL EDİLEN ATIKLAR, DÖNÜŞTÜRÜLEREK SATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi"ni başlatması ve himayesine almasının sektör açısından çok önemli olduğunu ifade eden Çetin, "Amiyane tabirle sektör, halk nezdinde 'çöpçü'ydü. Şimdi hem geri dönüşümcü hem bir sektör olduk. Devletin en üst seviyesinden himaye edilen bir sektör haline geldik." diye konuştu.

Bazı kesimlerin sektöre ön yargıyla yaklaşarak "Ülkemiz Avrupa'nın çöplüğü oldu" değerlendirmelerinde bulunduğuna işaret eden Çetin, dönüşüme uğrayan materyallerin "çöp" değil, "atık" olduğunu dile getirdi. Çetin, atık ve çöp arasındaki ayrımın iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İçinde plastiği, camı, naylonu, metali, ambalaj atığı alınmamış olan atıktır. Onlar alındıktan sonra işe yaramaz kısma çöp deriz. Sanayici yurt içindeki geri dönüştürülebilecek atıkların tamamını kullansa bile girdi olarak kapasitesine yetmediği ithalat yapıyor." ifadelerini kullandı. Çetin, geri dönüşüm sektörünün Avrupa'dan ithal ettiği atıkları dönüştürerek tekrar Avrupa'ya sattığını söyledi.