"Atatürk Havalimanı'ndan taşınma işleminin yüzde 70'i tamamlandı"
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın planlananın önünde devam ettiğini, yüzde 70'inin bittiğini belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum." dedi.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son tarifeli uçağı Singapur'a hareket ederken, THY Genel Müdürü Ekşi taşınma işlemlerine ilişkin bilgi verdi.
Şu an itibariyle toplam taşınma işleminin yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Ekşi, şunları kaydetti:
"Planlananın önünde gidiyoruz. Şu ana kadar bir aksilik çıkmadı, eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum. An itibarıyla yarın İstanbul Havalimanı'ndan tüm seferleri yapacak teçhizatın oraya aktarımını tamamladık. Dolayısıyla yarın ki seferlerimizde taşınmadan dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmayacak."
Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan yeni evi, İstanbul Havalimanı’na doğru ‘Büyük Göç’ünü dün saat 03:00’da başlatmıştı. Geçen takribi 27 saatlik süre zarfında operasyonun %70’i başarıyla tamamlandı.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 6 Nisan 2019
Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan
saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile birlikte operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 6 Nisan 2019
TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları’nın yeni evi, İstanbul Havalimanı’na nihai geçiş operasyonu devam ediyor.
Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan yeni evi, İstanbul Havalimanı’na doğru ‘Büyük Göç’ünü dün saat 03:00’da başlattı. Geçen takribi 27 saatlik süre zarfında operasyonun %70’i başarıyla tamamlandı.
Operasyonun planlandığı şekilde devamına yönelik, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyan son uçak, İstanbul – Singapur uçuşunu gerçekleştirmek üzere saat 02:00’da Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.
Taşınma ile operasyonlar ise bugün saat 14:00’da İstanbul Havalimanı’ndan başlayacak. “Büyük Göç” sonrası gerçekleşecek ilk uçuş da İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek olan Türk Hava Yolları uçuşu olacak. Devamındaki süreçte İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak.
Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam 22:00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında şehir sakinlerine asgari ölçüde rahatsızlık yaşatmış olmak adına araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile birlikte operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor.
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