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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
28.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı’nda 2019 otopark ücretleri belli oldu

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Atatürk Havalimanı’nda 2019 otopark ücretleri belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2019 otopark ücret tarifesi de belli oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı için Atatürk Havalimanı ücret tarifesini de duyurdu.

Tarifede 2019 yılında Atatürk Havalimanı’nda alınacak otopark ücretleri bilgisi de yer aldı. İç/dış hatlar kapalı otopark için otomobillerden alınacak ücret 0-1 saat arası 15 TL oldu.

İç/dış hatlar kapalı otopark

Otomobil: 0-1 saat 15 TL, 1-3 saat 19.50 TL, 3-6 saat 30.50 TL, 6-12 saat 36.25 TL, 12-24 saatleri 48.50 TL--- Abonman 4 gün 140 TL, 7 gün 229.50 TL, 15 gün 313 TL, Aylık 342 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 7.50 TL, 1-3 saat 10 TL, 3-6 saat 15 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saat 24.50 TL---Abonman 4 gün 70.50, 7 gün 114.50TL, 15 gün 156.50 TL, Aylık 171 TL

İç/dış hatlar açık otopark

Otomobil: 0-1 saat 12 TL, 1-3 saat 15 TL, 3-6 saat 22 TL, 6-12 saat 24.50 TL, 12-24 saatleri 34 TL--- Abonman Aylık 225 TL

Minibüs, pikap: 0-1 saat 13.50 TL, 1-3 saat 18.50 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 29 TL, 12-24 saatleri 40 TL--- Abonman Aylık 290 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 16 TL,.1-3 saat 22 TL, 3-6 saat 27 TL, 6-12 saat 34 TL, 12-24 saat 46 TL---Abonman Aylık 325 TL

Motor/Motosiklet: 0-1 saat 6.50 TL, 1-3 saat 7.50 TL, 3-6 saat 10.50 TL, 6-12 saat 12.50 TL, 12-24 saat 17 TL---Abonman Aylık 130 TL

Havalimanında görevli personel araçları (aylık): 105 TL

Kimlerden ücret alınmıyor

Devlet Personel Başkanlığının "Devlet Teşkilatı Bilgi Bankası"nda listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmıyor.

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