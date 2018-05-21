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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.05.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı için son uçuşun tarihi belli oldu

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Atatürk Havalimanı için son uçuşun tarihi belli oldu

Dünya havacılığının yeni merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılması için çalışmalar devam ederken İstanbul Yeni Havalimanı'na transfer programı da kesinleşti. Buna göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanına (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.

Şu an yüzde 88,5 ilerleme sağlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 25 - 30 Ekim 2018 saat 03:00 arasında; İGA'ya sadece üssü AHL olan taşıyıcılar tarafından sınırlı sayıda intikal uçuşları düzenlenebilecek.

45 SAATLİK TAŞINMA

Taşınma süreci 30 Ekim 2018 saat 03:00 da başlayacak.31 Ekim 2018 saat 00:00'da bitecek. Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı sadece base taşıyıcıların seferlerine açık olacak.Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek olup bu kapasite değeri de belirtildi. İGA ve AHL birlikte saatlik 35 iniş, - saatlik 35 kalkış, - AHL ve toplam kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

31 EKİM'DE KAPATILIYOR

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerde kullanılacak.

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, AHL'nin saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; "ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri uygulanacak. 28 Ekim 2018 saat 03:00'den itibaren İstanbul Yeni Havalimanı'nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Yeni Havalimanı için, 28 Ekim 2018 saat 03:00 itibariyle başlayacak.

Kış 2018/19 tarife döneminde slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi ve Yeni Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 14 Kasım 2018 saat 00:00 'e kadar iki havalimanları için belirtilen kapasite azaltımları uygulanacak.

Kış 2018/19 tarife döneminin 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşeceği için bu tarihlerde azaltılmış saatlik kapasite 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 kullanılacak.

31 EKİM-14 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SAATLİK KAPASİTE 70 OLACAK

31 Ekim 2018 saat 00:00 – 14 Kasım 2018 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Yeni Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak. Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak.

İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM(hava trafik yönetimi) uygulamaları düzenlenebilecek.

Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) için IATA Kodu Kullanımı; 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanına (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleşecek.

KOD DEĞİŞİM SAATİ

Operasyon kapsamında 31 Ekim 2018 saat 03:00 anı, IATA havalimanı kodlarının değişim ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 28-29- 30 Ekim 2018 tarihleri süresince Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek.

31 Ekim 2018 saat 03:00 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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