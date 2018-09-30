Atasun, 200'üncü mağazasını Ankara'da açtı
Atasun Optik 200’üncü mağazasının açılışını Ankara Bilkent Center AVM’de açtı. 10 yıl kadar önce mağazalaşma yoluna giden Atasun'un Türkiye genelinde 43 ilde şubesi bulunuyor.
Açılışta konuşan Atasun Optik CEO’su Onur Köksal “Güçlü bir marka olarak sorumluluğumuzu biliyor, yatırımlarımızla sadece sektörün ve ülkemizin değil çocuklarımızın da geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Ankara’da 21, Türkiye genelinde 200 noktaya ulaşan Atasun Optik'in mağaza açılışında Atasun Optik CEO’su Onur Köksal, Ekim ayında CEO görevini devralacak Nihat Aydın, üst düzey yöneticiler, çalışanlardan oluşan Turuncu Gönüllüler, TEGV gönüllüleri ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın katılımı ile gerçekleşti.
Yıl sonuna kadar 10 yeni Atasun Optik noktasının daha açılışını gerçekleştireceklerini belirten CEO Onur Köksal “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2007’den bu yana yatırımlarımızı çift haneli büyüme ile gerçekleştirdik. Hedefimiz yaratacağımız istihdam ve yatırım ile sektörün büyüme hızına katkıda bulunmak. Atasun Optik olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz, yatırımlarımızla sadece sektörün ve ülkemizin değil, çocuklarımızın da geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. TEGV destekçisi olarak, 2 bin çocuğun hem temel hem de yaşam becerilerini geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlayacak, ihtiyaçlara odaklanmış eğitimler almalarına olanak sağlayacağız. İlerleyen günlerde bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesi için özel bir ürünün gelirinin tamamını TEGV’e aktarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Açılışa katılan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Atasun Optik ekibine katkılarından dolayı teşekkür plaketini takdim etti.
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