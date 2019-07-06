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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama ile görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'den ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mustafa Erdoğan, başmüfettişliklere Dilşad Akal, Duygu Çelgin, Halil Berker Kanmaz, Sercan Peşan, Turgut Aktürk, müfettişliklere Gözde Gelen Mermer, Hazal İrem Gögüş Gülser, Melike Baş, Muhammet Sağlam, Ömer Rüştü Bozdağ, Semiha Koçak Gülhan ve Yusuf Gülhan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan müfettişliğe Eyyüp Baltaş, Bakanlığa bağlı Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Hüseyin Aydemir getirildi. Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan ticaret müfettişliğine Fatih Masatlı'nın ataması yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Bilal Durdalı, Ersan Aslan, Sıtkı Varlı atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Necdet Sümbül getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde Mehmet Metin Eker, Genel Müdür Yardımcılığında Ertan Tosun görevlendirildi.

Görevden almalar ve yerine atamalar

Kararlar kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri Bedri Olcay Özgürce ve Hakan Vural görevlerinden alındı. Özgürce'nin yerine Mustafa Bankaoğlu atanırken, Vural'ın "Yönetim Kurulu Üyeliği" görevini Durmuş Ünüvar'ın sürdürmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel de görevinden alındı. 

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