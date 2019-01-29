Atakule GYO sermaye artıracak
Atakule GYO şirketi yüzde 50 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak.
Atakule GYO şirketi 154 milyon lira olan sermayesini artırma kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı izinle birlikte harekete geçen Atakule GYO yönetimi 77 milyon liralık bedelli sermaye artırımı yapacak.
300 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla şirket sermayesini 231 milyon liraya yükseltmiş olacak.
Sermaye artırımı 30/01/2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
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